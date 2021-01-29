وزارة الدفاع الروسية تحدد موعد تسليم صواريخ "تسيركون" للجيش  

قال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، إن عمليات تسليم الصواريخ فرط الصوتية من طراز "تسيركون"، للقوات المسلحة، ستبدأ في عام 2022.

وأضاف كريفوروتشكو، أن المرحلة الأخيرة من الاختبارات الحكومية لهذا الصاروخ، ستتم في عام 2021 على شكل إطلاق من الغواصات.

وتابع نائب الوزير: "تسمح النتائج الإيجابية، لنا بالمضي قدما إلى المرحلة التالية من اختبار هذا الصاروخ- تنفيذ عمليات إطلاقه من الغواصات من تحت الماء، وإنجاز الاختبارات الحكومية في عام 2021 والبدء في عمليات التوريد إلى القوات.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، تم في إطار هذه الاختبارات، إطلاق صاروخ "تسيركون" من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف". وتجاوزت سرعة الصاروخ خلال ذلك 8 ماخ.

ومن المفترض أن تتجاوز أقصى سرعة لصاروخ "تسيركون" سرعة الصوت بتسعة أضعاف وتبلغ نحو 10.7 ألف كلم في الساعة، وسيكون بإمكانه ضرب أهداف على مسافة تزيد على ألف كلم.

المصدر: نوفوستي