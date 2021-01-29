شويغو يضع الزهور عند التمثال البرونزي للفنان الراحل فاسيلي لانوفوي

وضع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة 29 يناير باقة من الورود على تمثال "الضباط" الذي يرمز إلى بطولات الضباط السوفيت والروس في الحروب دفاعا عن الوطن.

ووضع معه الزهورعند التمثال كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف.

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يذكر أن تمثال "الضباط" تم نصبه قبالة مبنى قيادة القوات البرية الروسية عام 2013 بمبادرة من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إحياء لذكرى الضباط السوفيت والروس الذين سقطوا في ميادين المعارك من أجل الدفاع عن الوطن الروسي.

ويظهر التمثال البرونزي مشهدا من فيلم "الضباط" المعروف لكل الروس كبارا وصغارا والذي شارك في تصويره فنان الشعب السوفيتي، فاسيلي لانوفوي الذي توفي مساء أمس في موسكو مصابا بفيروس كورونا عن عمر يناهز 87 عاما.

وقام الفنان الراحل فاسيلي، فاسيلي لانوفوي، بأداء أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم وهو دور الفريق أول وبطل الاتحاد السوفيتي، إيفان وارافا.

واحتفظ لانوفوي لدى جماهيره بلقب "الضابط" وواظب على رتداء الزي العسكري في المناسبات حتى آخر أيامه.

ووقف وزير الدفاع وزملاؤه دقيقة صمت إحياء لذكرى الفنان الراحل.

وقد أعرب وزير الدفاع الروسي عن تعازيه العميقة لعائلة الفقيد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية