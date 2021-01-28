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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بلدين آخرين اعتبارا من 8 فبراير

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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بلدين آخرين اعتبارا من 8 فبراير
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا عن استئناف الرحلات الجوية مع اليونان وسنغافورة اعتبارا من 8 فبراير المقبل.

وقرر اجتماع لمركز العمليات يوم الخميس ترأسته نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، استئناف الرحلات المنتظمة مع البلدين.

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ومن المقرر تنفيذ رحلتين في الأسبوع بين موسكو وأثينا و3 رحلات في الأسبوع بين موسكو وسنغافورة.

وقبل ذلك قررت روسيا استئناف الرحلات مع فنلندا وفيتنام والهند وقطر.

ومنذ أغسطس الماضي تم استئناف الرحلات الجوية مع 19 دولة، بما فيها مصر والإمارات وتركيا وسويسرا واليابان وغيرها.

المصدر: نوفوستي

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