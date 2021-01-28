زاخاروفا: حسابات السفارات الروسية في الشبكات الاجتماعية تتعرض للحجب

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض للحجب دائما.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "القرم 24"، إن "السفارات الروسية تعرضت للحجب، بينما كانت الصفحات الزائفة تحصل على صفة رسمية، ومر وقت طويل قبل أن تسنى لنا الاتصال بمكاتب الشركات المالكة للشبكات الاجتماعية ومنصات الإنترنت لتسوية هذه القضايا البسيطة".

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وأضافت أن روسيا كانت مضطرة لإثبات ضرورة حجب الصفحات الزائفة التي كانت تنتحل صفة صفحات المؤسسات الروسية في الخارج.

وقالت: "نحن نواجه ذلك دائما"، مضيفة أن طبيعة سياسات الشركات الأمريكية المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكشوفة للجميع بعد حجب صفحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي