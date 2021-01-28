فريق نافالني ينكث وعده بدفع غرامات موقوفي الاحتجاجات

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمراسلات تكشف كيف خذل صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه المعارض أليسكي نافالني والذي دعا للتظاهر في روسيا 23 يناير، أحد الموقوفين خلال الاحتجاجات.

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وتظهر إحدى المشاهد بيانا أصدره صندوق نافالني قبل الاحتجاجات وتعهد فيه بدفع غرامات جميع من قد تحتجزهم الشرطة خلال مظاهرات 23 يناير غير المرخصة، إضافة إلى المساعدة في الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال خضوعهم للمحاكمة بسبب المشاركة في المظاهرات.

وتظهر صورة أخرى رسالة توجه بها إلى الصندوق أحد الموقوفين في الاحتجاجات يقول فيها إنه ليس من أنصار نافالني بحد ذاته، لكن خرج للتظاهر احتجاجا على "التعسف والتجاوزات" بشكل عام، فقبضت عليه الشرطة وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف روبل.

وطلب صاحب الرسالة من صندوق نافالني المساعدة في دفع الغرامة، خاصة وأنه محروم من إمكانية العمل وكسب الرزق نتيجة خضوعه للمراقبة منذ شهر بسبب كوفيد-19.

وفي رده قال الصندوق أن الوعد الوارد في البيان يخص أنصار نافلني فقط، وأنه لا يستطيع مساعدة صاحب الطلب في مشكلته، موصيا إياه بتقديم شكوى رسمية للسلطات الروسية لإعفائه من الغرامة.

المصدر: موقع Peterburg news