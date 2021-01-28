 
مباشر

فريق نافالني ينكث وعده بدفع غرامات موقوفي الاحتجاجات

أخبار روسيا

فريق نافالني ينكث وعده بدفع غرامات موقوفي الاحتجاجات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnmw

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمراسلات تكشف كيف خذل صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه المعارض أليسكي نافالني والذي دعا للتظاهر في روسيا 23 يناير، أحد الموقوفين خلال الاحتجاجات.

إقرأ المزيد
تحقيقات جنائية في أعمال عنف وشغب خلال مظاهرات أنصار نافالني في روسيا
تحقيقات جنائية في أعمال عنف وشغب خلال مظاهرات أنصار نافالني في روسيا

وتظهر إحدى المشاهد بيانا أصدره صندوق نافالني قبل الاحتجاجات وتعهد فيه بدفع غرامات جميع من قد تحتجزهم الشرطة خلال مظاهرات 23 يناير غير المرخصة، إضافة إلى المساعدة في الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال خضوعهم للمحاكمة بسبب المشاركة في المظاهرات.

وتظهر صورة أخرى رسالة توجه بها إلى الصندوق أحد الموقوفين في الاحتجاجات يقول فيها إنه ليس من أنصار نافالني بحد ذاته، لكن خرج للتظاهر احتجاجا على "التعسف والتجاوزات" بشكل عام، فقبضت عليه الشرطة وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف روبل.

وطلب صاحب الرسالة من صندوق نافالني المساعدة في دفع الغرامة، خاصة وأنه محروم من إمكانية العمل وكسب الرزق نتيجة خضوعه للمراقبة منذ شهر بسبب كوفيد-19.

وفي رده قال الصندوق أن الوعد الوارد في البيان يخص أنصار نافلني فقط، وأنه لا يستطيع مساعدة صاحب الطلب في مشكلته، موصيا إياه بتقديم شكوى رسمية للسلطات الروسية لإعفائه من الغرامة.

فريق نافالني ينكث وعده بدفع غرامات موقوفي الاحتجاجات

المصدر: موقع Peterburg news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا