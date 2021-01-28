انترفاكس: إغلاق متاجر أسلحة في موسكو في انتظار مظاهرات جديدة لأنصار نافالني

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن بعض محال الأسلحة في موسكو ستغلق أبوابها نهاية الأسبوع الجاري وسط توقعات بمظاهرات غير مرخص بها جديدة لأنصار الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن اثنين على الأقل من محال الأسلحة والذخيرة في موسكو أعلنا عن توقفهما عن العمل السبت والأحد القادمين بتوجيهات من أجهزة إنفاذ القانون، فيما قال محل ثالث إنه يتخذ خطوة مماثلة لإجراء أعمال تقنية.

وأشارت "إنترفاكس" إلى ورود تقارير مفادها بأن التوجيهات بتعليق عمل تلك المحالات مؤقتا صدرت عن الحرس الوطني (أي أحد أجهزة الأمن الفدرالية في روسيا)، لكن الحرس بدوره نفى صحة هذه الادعاءات.

وينوي أنصار نافالني تنظيم مظاهرات جديدة في موسكو الأحد القادم، فيما توعدت النيابة والشرطة منظمي أي حملات غير مرخص بها أو المشاركين فيها بالملاحقة القانونية.

ونظمت في مختلف مدن روسيا السبت الماضي مظاهرات غير مرخص بها دعا لها أنصار نافالني الذي اعتقل فور عودته إلى البلاد من ألمانيا أوائل يناير، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

المصدر: إنترفاكس