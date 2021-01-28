مركز "غاماليا": عدد متلقي "سبوتنيك V" تجاوز المليونين

ذكر المركز المطور لـ"سبوتنيك V " أن اللقاح الروسي لم يسجل أي أثر جانبي خطير أو حالة وفاة ترتبط به، وأن فعاليته تقترب من 100%، في حين تجاوز عدد متلقي التطعيم في البلاد المليونين.

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جاء ذلك في كلمة ألقتها داريا يغوروفا، كبيرة الباحثين في مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، اليوم الخميس، خلال اجتماع افتراضي لمجلس "علوم الحياة" العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقالت يغوروفا إنه وفقا لنتائج الأبحاث المتوفرة حتى الآن، فإن فعالية "سبوتنيك V" تتجاوز 98% من حيث الاستجابة المناعية الخلطية، بينما أنها تقترب من 100%" من حيث المناعة الخلوية.

وأضافت: "قد تأكدنا من سلامة اللقاح العالية، ولم نسجل أي أثر جانبي خطير مرتبط باللقاح ولا حالة وفاة واحدة قد تكون لها صلة باستخدام اللقاح".

وذكرت يغوروفا أنه حسب معلومات مركز "غاماليا"، فإن عدد الذين تلقوا اللقاح خارج إطار الاختبارات السريرية، تجاوز مليوني شخص.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار سلبية طويلة المدى، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

المصدر: "سبوتنيك"