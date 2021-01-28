أفراد الدفاع الجوي وسلاح الجو يتدربون على صد غارات العدو الافتراضي ضد الأسطول الشمالي الروسي

شهد معسكر "سافونوفو" التابع للأسطول الشمالي في مقاطعة مورمانسك الروسية تدريبات لأفراد وحدات سلاح الجو والدفاع الجوي على صد الغارات الجوية للعدو الافتراضي على الأسطول الشمالي.

وشارك في التدريبات ما يزيد عن 10 قطع من المعدات الحربية و100 جندي وضابط من أفراد المعسكر، بما في ذلك طاقم مروحية "كا – 52" الضاربة وأفراد الطواقم القتالية لمنظومة "بانتسير – إس 1" للصواريخ والمدافع المضادة للجو، فضلا عن وحدات الخفر والدرونات.

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وانحصرت الغاية من التدريبات في تنفيذ مهام الدفاع الجوي وصد الغارات الجوية للعدو الافتراضي استنادا إلى الخبرات القتالية التي تلقاها الأفراد في سوريا.

وعلى وجه الخصوص تم تدريب الأفراد على صد هجوم الطائرات من دون طيار باستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة ومنظومات "بانتسير – إس 1" للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

يذكر أن التدريبات المشكلة بمشاركة قوات سلاح الجو والدفاع الجوي أجريت لأول مرة في الأسطول الشمالي الروسي.

وقال قائد المعسكر اللواء، ألكسندر أوتروشينكو، إن أفراد الوحدات والتشكيلات العسكرية المشاركة في التدريبات استعرضوا مهارة وكفاءة عالية ونفذوا كل المهام التدريبية الموكلة إليهم.

المصدر: الأسطول الشمالي الروسي