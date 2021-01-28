موسكو تحث دول العالم على الانتقال من "الابتزاز الدولي" إلى "نظام الحوار"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "على العالم أن يبتعد عن الابتزاز الدولي والانتقال إلى نظام من الحوار المستمر مع الأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالشؤون العالمية، من الصعب للغاية التحدث عنها من بلد واحد، هذه تحديات خطيرة وضخمة للغاية تتطلب تغييرا في طريقة العلاقات بين الدول.. على سبيل المثال، الدولية الأنانية، وأحيانا تتخذ شكل الابتزاز الدولي، فبالطبع، نحتاج إلى الانتقال لنظام حوار مستمر ومراعاة مصالح بعضنا البعض. وهذا هو بالضبط ما يتحدث عنه الرئيس (فلاديمير) بوتين باستمرار".

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وفي رده على سؤال حول ما إذا كان "النموذج الروسي" في أزمة أيضا، لفت بيسكوف إلى حقيقة أن روسيا لا تعيش على كوكب منفصل، فهي عضو في المجتمع الدولي، "لسوء الحظ لا يمكن عزلها عن التحديات والمشاكل التي تنشأ الآن في جميع أنحاء العالم".

المصدر: نوفوستي