موسكو تودع نائب رئيس وزراء روسيا السابق سيرغي بريخوكدو

تقام اليوم الخميس جنازة لنائب رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي بريخودكو في المستشفى المركزي في موسكو حيث وافته المنية عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتقام مراسم الوداع صباح اليوم الخميس، حيث يوجد في قاعة الجنازة في المستشفى نعش مفتوح وتوضع أكاليل الزهور بحضور عدد من أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه وزملائه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

كما ستقام الجنازة في وقت لاحق في مقبرة ترويكوروفسكي في موسكو.

وتوفي يوم الثلاثاء بريخودكو عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

سيرغي بريخودكو، من مواليد 1957، تخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (1980) واشتغل في أجهزة وزارة الخارجية الروسية حتى عام 1997، قبل عمله كمساعد للرئيس الروسي للشؤون الدولية (1998-1999) ونائب رئيس ديوان الرئيس الروسي ورئيس مديرية السياسة الخارجية لدى الرئاسة الروسية (1999-2004).

ومنذ مارس 2004 وحتى 2012 عمل بريخودكو مساعدا للرئيس الروسي ليشغل بعد ذلك مناصب عدة، بما فيها منصب نائب رئيس الوزراء، قبل تعيينه في 29 يناير 2020 مساعدا لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

المصدر: نوفوستي