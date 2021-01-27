سلطات موسكو تخطط لإنتاج 11 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا

أعلنت سلطات موسكو أنه سيكون من الممكن إنتاج نحو 11 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في الشهر في منطقة اقتصادية خاصة بالعاصمة الروسية.

وقال فلاديمير يفيموف نائب عمدة موسكو في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الأربعاء، إنه "تم بالتعاون مع شركة "إر - فارم" إنشاء منشأة إنتاجية حديثة لإنتاج اللقاح، على منصة منطقة "تيخنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة العاملة في المدينة، وذلك في مواعيد قصيرة غير مسبوقة، خلال 3 أشهر تقريبا. وهي تتضمن دورة الإنتاج الكاملة".

وأضاف: "نخطط للبدء بإنتاج الدفعات التجارية الأولى في أواخر فبراير"، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 11 مليون جرعة من اللقاح في الشهر.

وأشار إلى أن المصنع سيحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، لكن حجم الإنتاج سيكون عدة ملايين من الجرعات في الأشهر القريبة، مؤكدا أن الشركة المنتجة تنظر في إمكانية تصدير اللقاح أيضا.

يذكر أن حملة التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا انطلقت في موسكو يوم 5 ديسمبر الماضي. وتم نشر 100 مركز للتطعيم في عيادات ومستشفيات العاصمة الروسية.

المصدر: تاس