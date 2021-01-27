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كازاخستان ستسجل إنتاجها للقاح "سبوتنيك v" الروسي في منتصف فبرايرالمقبل

أخبار روسيا

كازاخستان ستسجل إنتاجها للقاح
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أعلنت السلطات في كازاخستان أنها ستسجل اللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا، المنتج في مجمع كاراغاندا الدوائي بكازاخسان، في منتصف شهر فبراير المقبل.

ووفقا لوزارة الصحة الكازاخستانية، بدأ بالفعل إنتاج اللقاح الروسي في مجمع كاراغاندا الدوائي.

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وأضافت الوزارة أن حجم الدفعة الأولى من الانتاج ستتضمن 90 ألف جرعة من اللقاح.

في 18 ديسمبر، أعلن رئيس كازاخستان،  أن بلاده ستطلق إنتاجا مشتركا مع روسيا، للقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك للتصدير.

المصدر: سبوتنيك

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