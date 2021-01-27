روسيا.. الكشف عن خلية لـ "حزب التحرير" في مقاطعة كالوغا

كشفت جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة كالوغا عن خلية تابعة لمنظمة "حزب التحرير"، تدعو إلى إقامة "خلافة عالمية".

وقال جهاز الأمن الفدرالي، في بيان اليوم الاربعاء، إنه تم الكشف عن "نشاط خلية في مقاطعة كالوغا، تابعة للتنظيم الإرهابي، حزب التحرير الإسلامي ... وعن أعضائها، أثناء اجتماع سري، وهم ينشرون إيديولوجية إرهابية بين سكان المنطقة، ويقومون بتجنيد المسلمين المحليين".

وأوضح البيان أن عقيدة "حزب التحرير" تقوم على فكرة تأسيس "خلافة عالمية"، و"تدمير مؤسسات المجتمع المدني"، وتهدف إلى قلب السلطة الحاكمة بالقوة.

وقد تمت مصادرة وثائق دعائية ومواد أخرى، وفتحت قضية جنائية في هذا الشأن.

المصدر: نوفوستي