مصادر في البرلمان الروسي: مستعدون للعمل على تمديد معاهدة "ستارت 3" في أقرب وقت

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما (النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، استعداد الدوما لبدء العمل على تمديد معاهدة الروسية الأمريكية للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

إقرأ المزيد

وقال سلوتسكي للصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لبدء العمل على ضمان العملية التشريعية الخاصة بتمديد معاهدة ستارت 3 فورا".

من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (وهو الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، سيرغي تسيكوف، إن المجلس مستعد للنظر في الوثائق الخاصة بالمصادقة على تمديد المعاهدة في أقرب وقت. وقال السيناتور لوكالة "نوفوستي": نن على استعداد لفعل ذلك في كل لحظة. وإذا احتاج الأمر فلا أستبعد أن نفعله غدا"، في إشارة إلى اجتماع عام دوري يعقده مجلس الاتحاد يوم الأربعاء.

وسابقا اليوم، أعرب الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن ترحيبهما لتبادل روسيا والولايات المتحدة مذكرات دبلوماسية حول اتفاقهما على تمديد معاهدة "ستارت 3"، مؤكدين عزم الطرفين على إتمام جميع الإجراءات اللازمة لضمان "استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة في مجال الحد المتبادل من الترسانات الصاروخية النووية".

المصدر: وكالات روسية