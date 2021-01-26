بوتين يعزي في وفاة نائب رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي بريخودكو

عزى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وفاة نائب رئيس الوزراء السابق، سيرغي بريخوكدو، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما، حسبما أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بوتين بعث ببرقية تعزية لعائلة الفقيد، ذكر فيها أن بريخودكو كان" يضع دائما مصالح بلاده أولا".

وأشار رئيس الدولة في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني إلى مساهمة بريخودكو في "تعزيز مواقف روسيا على الساحة الدولية" ومهنيته العالية التي كان يتحلى بها خلال خوض "محادثات بالغة التعقيد وتنظيم فعاليات دولية جوهرية".

وسيرغي بريخودكو، من مواليد 1957، تخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (1980) واشتغل في أجهزة وزارة الخارجية الروسية حتى عام 1997، قبل عمله كمساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية (1998-1999) ونائب رئيس ديوان الرئيس الروسي ورئيس مديرية السياسة الخارجية لدى الرئاسة الروسية (1999-2004).

ومنذ مارس 2004 وحتى 2012 عمل بريخودكو مساعدا للرئيس الروسي ليشغل بعد ذلك مناصب عدة، بما فيها منصب نائب رئيس الوزراء، قبل تعيينه في 29 يناير 2020 مساعدا لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

المصدر: تاس