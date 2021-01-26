الكرملين يتحدث عن المالكين المحتملين لـ"قصر غيلينجيك" على ضفاف الأسود

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مجددا، صحة الادعاءات عن امتلاك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قصرا" بضواحي منتجع غيلينجيك على شاطئ البحر الأسود.

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وفي موجز صحفي قال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت أسماء الأشخاص الذين يملكون القصر المذكور معروفة: "من البديهي أن مالكه هو رجل أعمال". وتابع: "صحيح أنه عقار ضخم ومعروف جيدا في غيلينجيك. وهناك رجل أعمال أو رجال أعمال عدة يملكون هذا العقار بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين "لا حق له في إفشاء أسماء هؤلاء الملاك، ولا ننوي فعل ذلك، لأنه أمر غير لائق".

وردا على ملاحظة أحد الصحفيين أن "تحقيق" الناشط المعارض الروسي، أليكسي نافالني، حول العقار المذكور لا ينسب للرئيس الروسي امتلاك القصر بشكل رسمي، قال المتحدث باسم الكرملين: "لا أوافقكم الرأي، فهذا التحقيق يقول إنه قصر بوتين، وتم تشييده من أجلب بوتين".

وذكر بيسكوف بأن الرئيس الروسي سبق أن أجاب بالنفي على هذا السؤال وأكد أن لا علاقة له أو لأي من أقاربه بهذه العقار.

المصدر: تاس