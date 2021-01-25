الرئيس المكسيكي يشكر بوتين على قراره توريد 24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" للمكسيك

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل أوبرادور، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على توريد 24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا والمطور في روسيا، إلى المكسيك.

جاء ذلك في تصريحات لأوبرادور عقب اتصال مع الرئيس الروسي اليوم الاثنين، حيث قال: "تحدثنا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين... دعوته لزيارة المكسيك وشكرته على قراره توريد 24 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V (إلى البلاد) خلال الشهرين القادمين".

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

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وسبق أن أفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وأوبرادور أجريا، الاثنين، اتصالا هاتفيا، حيث بحثا بشكل مفصل "القضايا الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وضمان الأمن الوبائي"، كما ناقشا "مسائل تنظيم توريدات اللقاح الروسي سبوتنيك V إلى المكسيك، فضلا عن تدريب الخبراء الطبيين المكسيكيين المختصين في هذا المجال في روسيا".

وجرت هذه المكالمة بعد يوم من إعلان رئيس المكسيك إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكدت المكسيك أنها تنتظر وصول الدفعة الأولى من "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، إلى البلاد خلال أسبوع.

إلا أن السلطات المكسيكية، التي أطلقت حملة التلقيح ضد المرض في 13 يناير وتعتمد حاليا المصل الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لم تصدر حتى الآن مصادقة رسمية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي.

المصدر: RT