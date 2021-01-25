مجلس الاتحاد الروسي يبادر لتبني معاهدة عالمية للحد من "تعسف شركات الإنترنت العالمية"

يستعد مجلس الاتحاد الروسي لطرح مبادرة لتبني معاهدة دولية تحدد قواعد عمل شركات الإنترنت العالمية، حسبما أخبر رئيس لجنة السياسة الإعلامية لدى المجلس، أليكسي بوشكوف.

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وقال بوشكوف أثناء اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين: "من الواضح أن الهدف ليس سهل المنال، لكن من الأهمية طرح هذه المسألة. ويبدو لي أننا سنجد ما يكفي من الدعم داخل الكيانات المتخصصة داخل منظمة الأمم المتحدة".

وتحدث بوشكوف عن مشروع بيان يخطط مجلس الاتحاد (وهو المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) لتبنيه يوم الأربعاء المقبل "حول انتهاك مبدأ حرية التعبير وممارسة الرقابة من قبل شركات الإنترنت الأمريكية".

وأوضح البرلماني أن مشروع البيان يشير إلى أن شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة سلكت طريق استخدام الرقابة على نطاق واسع والحجب التعسفي وغير القانوني لمنصات بديلة".

وتابع أن مجلس الاتحاد يرى خطورة كبيرة في أن "تقييد حرية التعبير لا يتم في إطار القانون، إنما بقرار من قادة شركات الإنترنت، وهي قرارات تعسفية لا أساس قانونيا لها".

كما أشار بوشكوف إلى أن أعضاء مجلس الاتحاد ينوون دعوة السلطات التشريعية في مختلف دول العالم إلى أهمية بلورة تشريعات وطنية "للحد من هيمنة وتعسف" شركات الإنترنت العالمية.

المصدر: إنترفاكس