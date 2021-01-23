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بالتزامن مع المظاهرات غير المرخص بها.. واشنطن تبدي دعمها لـ"المدافعين عن الديمقراطية" في روسيا

أخبار روسيا

بالتزامن مع المظاهرات غير المرخص بها.. واشنطن تبدي دعمها لـ
Reuters Joshua Roberts
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أعربت الإدارة الأمريكية الجديدة عن تأييدها للاحتجاجات غير المرخص بها التي نظمت اليوم في عدد مدن روسيا، تلبية لنداء الناشط المعارض، أليكسي نافالني.

وكتبت الخارجية الأمريكية على حسابها الناطق باللغة الروسية في "تويتر" اليوم السبت:" اعتداءات الكرملين على نافالني ليست انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب، بل والإساءة لشعب روسيا الذي يريد أن يُسمع صوته".

وتابعت الوزارة أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس "ستدعم كل من يدافع عن الديمقراطية والحقوق العامة".

ونظمت مظاهرات اليوم في روسيا، رغم تحذيرات السلطات، بنداء من نافالني الذي لا يزال قيد الحبس منذ عودته إلى وطنه من ألمانيا الأحد الماضي، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

المصدر: RT

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