بالتزامن مع المظاهرات غير المرخص بها.. واشنطن تبدي دعمها لـ"المدافعين عن الديمقراطية" في روسيا

أعربت الإدارة الأمريكية الجديدة عن تأييدها للاحتجاجات غير المرخص بها التي نظمت اليوم في عدد مدن روسيا، تلبية لنداء الناشط المعارض، أليكسي نافالني.

وكتبت الخارجية الأمريكية على حسابها الناطق باللغة الروسية في "تويتر" اليوم السبت:" اعتداءات الكرملين على نافالني ليست انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب، بل والإساءة لشعب روسيا الذي يريد أن يُسمع صوته".

وتابعت الوزارة أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس "ستدعم كل من يدافع عن الديمقراطية والحقوق العامة".

.@usosce: Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права.https://t.co/CjQ6qJolsFpic.twitter.com/eHU6Sp5oyK — США по-русски (@USApoRusski) January 23, 2021

ونظمت مظاهرات اليوم في روسيا، رغم تحذيرات السلطات، بنداء من نافالني الذي لا يزال قيد الحبس منذ عودته إلى وطنه من ألمانيا الأحد الماضي، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

المصدر: RT