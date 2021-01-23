روسيا تنفي أنباء شراء رجل أعمال مكسيكي لمليوني جرعة من لقاح سبوتنيك V

نفى صندوق الاستثمار المباشر الروسي صحة الأنباء عن استحواذ رجل أعمال مكسيكي على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي وحقوق بيعه في المكسيك وأمريكا الوسطى.

وجاء في بيان اليوم السبت، "إن صندوق الاستثمار المباشر ينفي معلومات عن استحواذ رجل الأعمال المكسيكي، أليخاندرو كوسيو، على مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك V والحقوق الحصرية لبيع HGGRHP في المكسيك وأمريكا الوسطى، هذه المعلومات غير صحيحة".

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وفي مقابلة مع "El Financiero" يوم الجمعة، قال أليخاندرو كوسيو، رجل الأعمال من ولاية فيراكروز في شرق المكسيك، إنه اشترى مليوني جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كورونا.

المصدر: تاس