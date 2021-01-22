روسيا.. اعتقال المتحدثة باسم نافالني لـ9 أيام بتهمة الدعوة لمظاهرة غير مرخص بها

أمر القضاء الروسي اليوم الجمعة باعتقال، كيرا يارميش، المتحدثة باسم المعارض أليكسي نافالني، لمدة تسعة أيام، بتهمة الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجية غير مرخص بها.

وأكدت المتحدثة باسم نافالني على حسابها في "تويتر" إصدار حكم الاعتقال المذكور بحقها، ودعت متابعيها مجددا إلى الخروج اليوم إلى شوارع مدنهم دعما للمعارض المعتقل.

وأكدت وكالة "نوفوستي" شبه الرسمية أن حكم الاعتقال صدر بحق يارميش عن محكمة في موسكو لمخالفتها معايير تنظيم الفعاليات الشعبية، موضحة أن هذه المعارضة كانت تواجه بهذه التهمة عقوبة تصل إلى السجن عشرة أيام أو غرامة مالية.

واعتقلت السلطات الروسية بنفس التهمة أمس محامية "صندوق محاربة الفساد" الذي يترأسه نافالني، ليوبوف سوبول، ولم يصدر حكم بحقها بعد.

ويدعو أنصار نافالني إلى تنظيم مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء روسيا اليوم، احتجاجا على اعتقاله لمدة 30 يوما فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي من ألمانيا (التي كان يتواجد فيها منذ حادثة التسميم المزعوم الذي تعرض له في روسيا في أغسطس)، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

وحذرت السلطات الروسية مرارا من أن أي مظاهرات احتجاجية ستنظم اليوم تعد غير شرعية، داعية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة فيها.

المصدر: نوفوستي + RT