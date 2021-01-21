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السفير الروسي في واشنطن يقيم احتمالات عقد اجتماع بين بوتين وبايدن

أخبار روسيا

السفير الروسي في واشنطن يقيم احتمالات عقد اجتماع بين بوتين وبايدن
AFP
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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن احتمال عقد اجتماع بين فلاديمير بوتين وجو بايدن في عام 2021 سيعتمد، من بين أمور أخرى، على الوضع الوبائي في العالم.

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وفي مقابلة مع وكالة أنباء نوفوستي أوضح أنتونوف أنه "في ظروف الوباء، لا يزال من الصعب الحديث عن آفاق استئناف اللقاءات المباشرة، بما في ذلك على أعلى مستوى. وانطلاقا من أن وضع جدول للاتصالات السياسية، سيعتمد على تطبيع الوضع الوبائي، ومحتوى مثل هذه الاجتماعات، وإمكانية  التواصل على أرضية الاجتماعات متعددة الأطراف".

ولفت السفير الروسي في واشنطن إلى أنه بغض النظر عن أي شيء، فإن أي خطط بهذا الشأن تتطلب النقاش والاتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

 المصدر: نوفوستي

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