بوتين يسأل الوزراء مازحا عن صحتهم بعد الغطس في المياه المتجلدة

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماع العمل اليوم، بسؤال جميع المشاركين في الاجتماع، عن صحتهم وهل هم بخير بعد الغطس في المياه المتجلدة خلال عيد الغطاس.

وقال بوتين، خلال الاجتماع الخاص بتطوير التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "السؤال الأول: من بين الذين شاركوا في الغطس خلال عيد الغطاس، هل الجميع بصحة جيدة؟ هل كل شيء على ما يرام، هل الجميع في أماكن عملهم؟".

وتابع بوتين: "لم يمرض أحد، المجد للرب".

يوم أمس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين شارك في هذا العام أيضا، في فعاليات عيد الغطاس التي جرت في مقاطعة موسكو.

ومن المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل ليلة 19 يناير من كل عام، بتعميد السيد المسيح، وتشمل تقاليد العيد الغطس في المياه ثلاث مرات، أسوة بالمسيح الذي عمده يوحنا المعمدان.

المصدر: تاس