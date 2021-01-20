كورونا.. انخفاض ملحوظ بالإصابات في موسكو وارتفاعها في بطرسبورغ

واصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا انخفاضها لليوم السادس على التوالي، في حين رصدت العاصمة موسكو أدنى عدد للأصابات الجديدة منذ 1 أكتوبر.

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وأبلغ مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا اليوم الأربعاء عن تسجيل 21152 إصابة و597 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي، ما رفع الحصيلة إلى 3 ملايين 633952 إصابة و67220 وفاة منذ تفشي بداية الوباء.

وبشفاء 25290 شخصا خلال اليوم الماضي وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و27316 شخصا، فيما تبقى هناك 539416 حالة نشطة.

وهبط عدد الإصابات اليومية في موسكو إلى 2452، مع انخفاض الوفيات من 84 أمس إلى 65 اليوم في أدنى حصيلة منذ أسابيع أيضا.

في المقابل، شهدت بطرسبورغ زيادة في الإصابات الجديدة إلى 3347 بعدما كانت عند 3281 أمس، لتبقى المدينة لليوم الثاني على رأس قائمة المناطق الروسية من حيث الإصابات اليومية، مع تسجيل 72 وفاة في أعلى مؤشر للوفيات اليومية على نطاق البلاد.

المصدر: RT