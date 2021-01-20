وزارة الصحة الروسية تدرس وثائق لقاح ثالث ضد كورونا لتسجيله رسميا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الوزارة استلمت الوثائق لتسجيل لقاح ضد فيروس كورونا، تم تصمميه في مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأضاف الوزير: "بهذا الشكل، بات يوجد في روسيا لقاحات، تم تصميمها باستخدام ثلاثة تكنولوجيات مختلفة، وهذا بالتأكيد يعتبر مساهمة كبيرة، في الانتصار على وباء كوفيد-19".

في أغسطس من العام الماضي، تم في روسيا تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تصميمه وإنتاجه في مركز "غاماليا" الروسي.

في وقت لاحق من العام الماضي، تم تسجيل لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".

ويتميز اللقاحان المذكوران، بقدر عال من الأمان والفعالية، ويتم استخدامهما في عمليات التطعيم الجارية في روسيا.

المصدر: نوفوستي