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ترامب يرفع السرية عن ملف التحقيق في "تدخل روسيا" المزعوم بانتخابات 2016

أخبار روسيا

ترامب يرفع السرية عن ملف التحقيق في
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب برفع السرية عن ملف تحري مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات 2016.

وقال ترامب في مذكرة له: "تم إجراء بعض التنقيحات على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها علنا".

وكان توصل تحقيق قاده المدعي الخاص روبرت موللر إلى استنتاج أكد "عدم دخول روسيا وحملة ترامب في أي تآمر خلال فترة انتخابات 2016"، إلا أنه لم يدحض المزاعم حول محاولات السلطات الروسية التأثير على سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة، وهو ما نفته موسكو مرارا.

المصدر: رويترز

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