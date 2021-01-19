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برلماني روسي: العقوبات الأمريكية لن تنجح في إفشال "السيل الشمالي 2"

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برلماني روسي: العقوبات الأمريكية لن تنجح في إفشال
Sputnik Vladimir Trefilov
سيرغي تسيكوف، عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي
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اعتبر سيرغي تسيكوف عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد مشروع "السيل الشمالي 2" لن تعرقل إنجازه، وفي موعده.

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وعلق تسيكوف على قرار واشنطن فرض عقوبات على سفينة "فورتونا" الروسية المخصصة لمد الأنابيب والمشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" وشركة "كا في تي روس" المالكة للسفينة، قائلا: "لم يعد ممكنا أن يؤثر ذلك على تنفيذ المشروع. أنا واثق بأن الجدول الزمني سيتم احترامه".

كما أعرب عن ثقته في تمسك ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي بدعم "السيل الشمالي 2"، مضيفا أن المشروع المذكور يخدم مصالح برلين وأوروبا كلها.

واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة إلى جانب "فورتونا"، ست سفن أخرى بينها ناقلتا النفط "مكسيم غوركي" و"سييرا" اللتان تبحران تحت العلم الروسي.

وعبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسف موسكو لتزايد "الضغوط الأمريكية الفظة" الهادفة إلى إفشال مشروع "السيل الشمالي 2"، مؤكدا أن روسيا تتابع الوضع عن كثب من أجل مواصلة جهودها الرامية إلى إنجاز المشروع.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه العراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي

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