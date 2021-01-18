السلطات الروسية تكشف عن نسبة المواطنين اللازم تطعيمهم للتغلب على كورونا

كشفت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن نسبة المواطنين اللازم تطعيمهم من أجل التغلب على وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وخلال موجز صحفي، قالت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا إن الحديث يدور عن تطعيم 60% من السكان تزيد أعمارهم عن 18 سنة، باستثناء الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد-19".

وأضافت أن "السيطرة التامة على الوضع الوبائي في البلاد لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تأمين النسبة العالية من تحصين السكان".

وتابعت المسؤولة أن نسبة الأشخاص المحصنين من الفيروس تشكل ما لا يقل عن 25% من مجموع سكان المنطقة المعنية، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من المحصنين تم تسجيله في صفوف الأطباء وعاملي مؤسسات التجارة والمواصلات.

من جهتها، أكدت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن التطعيم في روسيا يعتبر عملية مجانية وطواعية، مضيفة أنه حتى شهر مارس المقبل سيتم تطعيم المواطنين بلقاح "سبوتنيك V" في الغالب، لينضم إليه لاحقا لقاحان روسيان آخران، هما "أبي فاك كورونا" و"كوفي فاك" (في حال تسجيله الناجح في فبراير المقبل).

وأشارت غوليكوفا إلى أن "مراقبة جودة اللقاحات المسجلة في البلاد، وكذلك معطيات الأبحاث ما بعد التسجيل تدل على أن المصول الروسية تتمتع بالدرجة العالية من المأمونية والفاعلية".

المصدر: نوفوستي