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روسيا تطلق خدمة إصدار شهادات تطعيم إلكترونية للمواطنين

أخبار روسيا

روسيا تطلق خدمة إصدار شهادات تطعيم إلكترونية للمواطنين
Sputnik Pavel Lvov
دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي،
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أعلن مسؤول حكومي روسي أن بإمكان كل مواطن خضع للمرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا الحصول على شهادة إلكترونية توثق تلقيه اللقاح.

وفي موجز صحفي، أوضح دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن تسجيل طلبات للتطعيم ضد كورونا يبدأ بشكل تجريبي على موقع "الخدمات الحكومية" اعتبارا من اليوم الاثنين، مضيفا أنه بعد تلقي الشخص المكون الثاني من اللقاح سيكون بإمكانه الحصول على شهادة إلكترونية توثق ذلك عبر الموقع نفسه.

وأضاف المسؤول أن الشهادة ستكون مزودة برمز استجابة سريعة، ما يجعل استخدامها سهلا جدا.

وتخطط السلطات الروسية لتطعيم 68,6 مليون نسمة، أي 60% من سكان البلاد، ضد فيروس كورونا خلال هذا العام.

المصدر: تاس + إنترفاكس

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