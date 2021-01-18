روسيا.. الثلوج تطمر 12 شخصا بعد انهيار على منحدر تزلج

قال مصدر بوزارة حالات الطوارئ الروسية، إن الثلوج طمرت من 4 إلى 12 شخصا، بعد انهيار الثلوج على منحدر للتزلج في منطقة دومباي في جمهورية قراتشاي – شركيسيا شمال القوقاز.

وذكر المصدر، أن المعلومات عن الحادث وردت في الساعة 13:30 بتوقيت موسكو.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث، ويقوم المختصون بفحص كتلة الانهيار.

وأضاف المصدر، أن الثلوج بعد الانهيار طمرت مقطورتين كانتا في المكان - نقطة لتأجير معدات التزلج، ومقهى متنقل على عجلات.

وحتى الآن، تم تسجيل إصابة 4 أشخاص نتيجة الحادث.

المصدر: تاس