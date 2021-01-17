زاخاروفا: بين أنصار ترامب من يفضلون الحصول على الجنسية الروسية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من يفضلون الحصول على الجنسية الروسية تفاديا لملاحقتهم على مواقفهم السياسية.

وفي حديث متلفز قالت زاخاروفا إنها تتلق عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل من أنصار الجمهوريين في الولايات المتحدة يستفسر فيها كاتبوها عن كيفية الحصول على الجنسية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "تويتر" أنها حجبت الوصول إلى حساب دونالد ترامب الشخصي بسبب انتهاكه قواعد الشركة وخشية محاولته إثارة الاضطرابات.

كما حرم ترامب من النشر على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" حتى انتهاء ولايته الرئاسية.

المصدر: تاس