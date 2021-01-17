روسيا تعلن تسلمها بيانات "لا قيمة لها" من ألمانيا بشأن التسميم المزعوم لنافالني

في انتظار عودة المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى وطنه اليوم الأحد، أعلنت موسكو أن الجانب الألماني سلمها بيانات متعلقة بقضية تسميمه المزعوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حوار بثته قناة "روسيا-1" اليوم: "رأيت عناوين تنص على أن ألمانيا أجابت عن كل أسئلة روسيا، وتواصلت مع خبرائنا المعنيين بالموضوع، وهم يقولون: بطبيعة الحال تلقينا ردا من الجانب الألماني لكن المشكلة تكمن في أن هذا الرد لا يحتوي كالعادة على أي شيء ذي قيمة بشأن أسئلتنا".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة العدل الألمانية عن تسليمها نص مقابلاتها مع نافالني إلى روسيا، مطالبة موسكو بإجراء تحقيق مفصل في قضية التسميم المزعوم للمعارض.

ونقل نافالني في 20 أغسطس في حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو.

وبعد عدة أيام، وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني، على نقله إلى ألمانيا، وأعلنت برلين لاحقا عن اكتشاف أدلة تؤكد أن المعارض تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

وتنفي موسكو صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشددة على أن الفحوصات التي خضع لها المعارض في أومسك لم تكشف أثار أي مواد سامة في جسمه.

واتهمت موسكو برلين على مدى أشهر برفض التعاون بالتحقيق في قضية التسميم المزعوم، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة استخبارات أجنبية بفبركة القضية.

وينوي نافالني العودة إلى روسيا اليوم على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها توقيفه لدى وصوله البلاد بسبب انتهاكه شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاحتيال.

المصدر: تاس + رويترز