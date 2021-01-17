وفاة نائب روسي بعد إصابته بكورونا

توفي عضو مجلس الدوما (النواب) الروسي، بطل الاتحاد السوفيتي نيقولاي أنتوشكين، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 79 سنة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية.

وقال رئيس كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم البرلمانية، سيرغي نيفيروف، إن النائب الراحل عانى من إصابته بفيروس كورونا، لكنه شدد على أن حق الحديث عن أسباب وفاته يعود لأفراد عائلته وحدهم.

وأصبح أنتوشكين، وهو طيار عسكري تقاعد من صفوف القوات المسلحة في العام 1998 في رتبة فريق أول، هو النائب الثالث الذي يفارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا بعد وفاة نائبين عن الحزب الشيوعي، هما فاخا أغايف (في سبتمبر 2020)، وفالنتين شورتشانوف (في ديسمبر الماضي).

المصدر: تاس