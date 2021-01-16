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حدث تاريخي.. 6 طائرات نقل عسكرية عملاقة تحلق في وقت واحد في سماء روسيا

أخبار روسيا

حدث تاريخي.. 6 طائرات نقل عسكرية عملاقة تحلق في وقت واحد في سماء روسيا
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم اليوم تنفيذ أول رحلات تدريبية مشتركة لأطقم الأفواج الجوية في تفير وسيشين، بمشاركة ست طائرات نقل عسكرية من طراز "أن-124-100" (روسلان).

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ روسيا، التي شاركت فيها 6 طائرات نقل عسكرية عملاقة في هذه التدريبات.

وتم تنفيذ التدريبات في سماء مقاطعة بريانسك، على ارتفاع زاد على 4 آلاف متر، وبسرعة 500 كلم في الساعة. وبلغت مسافة تحليق الطائرات 600 كلم.

وأشار البيان، إلى أن هدف هذه الرحلات التدريبية، كان تحسين مهارات الأطقم الشابة لطائرات النقل العسكرية المذكورة. وتم خلالها تنفيذ عمليات نقل متزامن للأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية إلى مسافات طويلة.

 وجرت التحليقات في ظروف طقس معقدة، ترافقت مع تساقط الثلوج وغيوم منخفضة ورياح جانبية قوية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

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