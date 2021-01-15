روسيا تعلن انطلاق التطعيم الجماعي ضد كورونا

أعلنت نائب رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا أن حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا ستنطلق في البلاد اعتبارا من الـ18 من يناير، بعد أن اقتصرت على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة.

وأضافت غوليكوفا في اجتماع مع كبار علماء الأوبئة والفيروسات: "أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بدء التطعيم الشامل في البلاد اعتبارا من الـ18 من يناير الجاري".

واليوم أفادت الأنباء بأن وزارة الدفاع الروسية باشرت تطعيم ذوي العسكريين، بعد أن اقتصر التطعيم على عاملي وزارة الدفاع حصرا.

وفي 5 ديسمبر الماضي بدأت عملية التطعيم باللقاح ضد كورونا في روسيا وشملت في المقام الأول العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي.

المصدر: لينتا رو