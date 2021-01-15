روسيا تفتح تحقيقا في تدنيس مقبرة لجنود الجيش الأحمر في أوكرانيا

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد تحطيم مخربين مجهولين 17 من شواهد قبور جنود الجيش الأحمر في الـ12 من يناير في مدينة خيرسون الأوكرانية.

وأشارت اللجنة إلى أن "مجهولين تصرفوا على أساس العداء لأنشطة الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية".

وأضافت: "دنسوا مقابر جماعية لجنود الجيش الأحمر الذين سقطوا خلال حرب تحرير مدينة خيرسون من الغزاة الفاشيين الألمان".

وتابعت: "بهذه الأعمال أظهر المهاجمون عدم اكتراثهم للذاكرة المشتركة وتاريخ نضال الشعوب الشقيقة ضد الفاشية".

المصدر: RT