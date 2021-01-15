متى يمكن لمن أصيبوا بكورونا تلقي اللقاح؟

قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي، إن الشخص الذي أصيب بكوفيد-19، يمكن أن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، بعد مرور 2-3 أشهر من تعافيه من المرض.

وذكر العالم الروسي، أنه يمكن كذلك على الفور، تطعيم الذين أصيبوا بالمرض بأعراض خفيفة، لكن يجب أن يتعافوا تماما منه.

وأضاف غينسبورغ: "يجب أن يتعافى الشخص تماما من المرض، ويتم إثبات ذلك عن طريق التحاليل المخبرية. أي يجب إجراء الاختبار كالمعتاد، ويجب أن تكون نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، سالبة مرتين أو حتى ثلاث مرات. وبعد ذلك يجب أن يستعيد المريض السابق عافيته الجسدية".

المصدر: نوفوستي