ملابسات إغلاق "تويتر" مؤقتا حساب اللقاح "سبوتنيك V"

أثار إغلاق موقع "تويتر" الأمريكي مؤقتا حساب لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V" دهشة وحيرة الكثيرين قبل أن يتبين أن سبب الإجراء يعود لتعرضه لمحاولة اختراق من الأراضي الأمريكية.

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وكان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أغلق مساء 14 يناير مؤقتا حساب اللقاح الروسي المضاد لعدوى كورونا، ما أثار شكوكا حول تحيز الشركة ضد العقار الروسي، إلا أن "تويتر" سرعان ما علل الإغلاق المؤقت للحساب بمحاولة اختراقه من الأراضي الأمريكية.

اللافت أن الحادثة جرت بالتزامن مع أنباء عن حدوث حالة في النرويج أسفرت عن وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم ضد "كوفيد – 19" بعقار شركتي "فايزر وبيونتيك".

ولفت صندوق الاستثمار المباشر الروسي في تعليق له، إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" كانت منصة مهمة للترويج للعقار، ومن خلالها جرى تقديم عرض على شركة أسترازينيكا، استخدام أحد مكونات لقاح "سبوتنيك V "، وتم الاتفاق على إجراء تجارب سريرية مشتركة.

وفي غضون ساعة بعد حظر لقاح "سبوتنيك V" على "تويتر"، تمت استعادة الحساب، وورد في منشور للصفحة أن الموقع أوضح أن شخصا من ولاية فرجينيا حاول اختراق الحساب الخاص باللقاح الروسي.

المصدر: iz.ru