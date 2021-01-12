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بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

ممثلة "الصحة العالمية" في روسيا: نأمل في إصدار ترخيص لاستخدام "سبوتنيك V"

أخبار روسيا

ممثلة
Sputnik Павел Бедняков
جرعتان من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.
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أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، عن أملها في تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بعد إنجاز المناقشات والعمل على دراسة المصل.

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وقالت فوينوفيتش، في حديث لقناة "روسيا 24" تم بثه اليوم الثلاثاء: "كل المنتجين قدموا لمنظمة الصحة العالمية وثائقهم. هناك طابور، والأمر يتطلب وثائق معينة، المناقشات جارية".

وأضافت: "هذه العملية لها طرفان، وثمة قواعد خاصة بها لذلك لا يمكنني التعليق على هذه الأمور. آمل في أن كل شيء يسير بطريقة جيدة، وحسبما أعرف المناقشات جارية والعمل مستمر، ونأمل في أن يكون هناك بعد الانتهاء من هذه العملية القرار الذي ننتظره جميعا".

وسبق أن أعلن، مستشار وزير الصحة الروسي، سيرغي غلاغوليف، أن المشاورات الأولى بين روسيا ومنظمة الصحة العالمية حول إصدارها ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" ستجري في الثلث الأخير من نوفمبر.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، وحتى الآن تمت المصادقة على استخدامه في كل من روسيا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر وفلسطين.

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم 10 يناير، أن عدد متلقي لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا تجاوز مستوى 1.5 مليون شخص.

المصدر: وكالات   

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