روسيا تسجل 531 وفاة و22934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا بواقع 531 حالة جديدة، وتسجيل 22934 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، أن 24755 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و825430 شخصا.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و448208 حالات، وتوفي حتى الآن 62804 أشخاص في روسيا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر نسبة منها في العاصمة موسكو (5001)، تليها بطرسبوغ (2731)، ثم ضواحي موسكو (1083).

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 12.3% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض مرض "كوفيد-19".

وبلغ عدد الاختبارات والفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في روسيا للكشف عن المصابين بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء نحو 94.5 مليون اختبار.

وأطلقت روسيا منذ نهاية الشهر الماضي حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم.

المصدر: RT