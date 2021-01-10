روسيا.. عدد متلقي لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا يتجاوز 1.5 مليون شخص

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن عدد متلقي لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا تجاوز مستوى 1.5 مليون شخص.

وقال مدير الصندوق، كيريل دميترييف، في بيان صحفي أصدره مساء الأحد للإعلان عن تسجيل هذا المصل في الجزائر: "تم تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص (في روسيا) بلقاح سبوتنيك V".

وشدد دميترييف على أن الاختبارات السريرية أثبتت أن مدى فعالية هذا اللقاح، الذي طوره مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تتجاوز 90%، مشيرا إلى أن المصل يمنح حماية كاملة من الإصابة الحرجة بعدوى "كوفيد-19".

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، وحتى الآن تمت المصادقة على استخدامه في كل من روسيا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر.

المصدر: RT