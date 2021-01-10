بوتين يعقد اجتماعا يناقش تسوية النزاع في قره باغ

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اجتماعا حكوميا لبحث تسوية النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.

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وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين "عقد قبيل اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اجتماعا تم خلاله بحث قضايا التسوية في قره باغ والأوضاع في منطقة جنوب القوقاز".

وأوضح الكرملين أن سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفدرالية، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، شاركوا في هذا الاجتماع.

وتستضيف موسكو، يوم 11 يناير بمبادرة من الرئيس الروسي، اجتماعا ثلاثيا بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة تطبيق البيان حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: RT + وكالات