بوتين يعزي نظيره الإندونيسي في ضحايا الطائرة المنكوبة

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم السبت، إثر وفاة طاقم وركاب طائرة تابعة لشركة "سريويجايا" الإندونيسية في بحر جاوة.

وطلب بوتين في برقية التعزية "نقل عبارات التعاطف والدعم لأقارب ضحايا الطائرة" التي كانت تقل 50 شخصا على الأقل وهي من نوع "بوينغ 737-500".

وكان وزير النقل الإندونيسي أكد تحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار جاكرتا اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وفي وقت لاحق، ذكر مسؤول في البحرية الإندونيسية أن قواتها حددت موقع سقوط الطائرة التي فقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، موضحا: "تم تحديد الإحداثيات وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة".

بدورها، أفادت وزارة النقل الإندونيسية بإرسال 7 سفن دورية تابعة لخفر السواحل والحرس البحري إلى موقع سقوط الطائرة لإجراء عمليات البحث.

المصدر: RT