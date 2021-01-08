روسيا.. 454 وفاة جديدة و23652 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 454 وفاة جديدة و23652 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 21677 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و731129 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا إلى ثلاثة 3 ملايين و332142 إصابة، بينها 60911 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة في روسيا على 84 إقليما، تتصدرها موسكو، حيث تم تسجيل 5027 إصابة جديدة، تليها بطرسبورغ بـ 3017، والمناطق المجاورة لموسكو بـ 1226.

وأطلقت السلطات الصحية في روسيا نهاية الشهر الماضي حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم.

المصدر: RT