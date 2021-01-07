روسيا.. 506 وفيات و23541 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السلطات الصحية في روسيا 506 حالات وفاة جديدة، و23541 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الخميس، أن 23729 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و709452 شخصا.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 60457 وفاة وبلغت حصيلة المصابين 3 ملايين و332142.

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية في روسيا تراجعا تدريجيا، وبلغت أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: RT