البطريرك كيريل : عدم تصديق الوباء يوازي عدم الإيمان بالرب

قال راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، اليوم الأربعاء، إن عدم تصديق وجود وباء فيروس كورونا، وإهمال الاحتياطات ضد انتشاره، هو "أمر مميت مثل الكفر بالرب".

وأضاف البطريرك، في خطبة بعد القداس بكاتدرائية المسيح المخلص في موسكو: "أعلم أن هناك أشخاصا لا يؤمنون بأي شيء - لا يؤمنون بالمرض أو الخطر، ويتجاهلون هذه التعليمات الطبية. لكننا، نحن المؤمنون، نعلم أنه يوجد في العالم ليس فقط هؤلاء الناس الأغبياء، بل هناك الكثير من الناس الذين لا يؤمنون بالله. عدم الإيمان بالله، أمر خطير للغاية، وكذلك خطير جدا اليوم عندما لا يؤمن الناس بانتشار العدوى ولا يحمون أنفسهم من هذه العدوى".

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وأكد البطريرك أن الإهمال البسيط أثناء الجائحة، يمكن أن يتسبب في تفشي المرض. وأضاف: "ولذلك أدعوكم جميعا، أعزائي، إلى التصرف وفقا للتعليمات الطبية الحديثة لكل واحد منا، وللجنس البشري بأكمله. ولا ينبغي إهمال كل هذه المتطلبات والتعليمات".

المصدر: تاس