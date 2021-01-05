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بيسكوف: بوتين لن "يطلق النار على قدمه" من أجل الانتقام من أوكرانيا

أخبار روسيا

بيسكوف: بوتين لن
Sputnik
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين، "لن يطلق النار على قدمه، من أجل الانتقام من الشركاء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء".

وأكد بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي فلاديمير سولوفيوف، أن بوتين سيرد عليهم، بشكل مدروس ومنطقي.

وقال بيسكوف تعليقا على موضوع التعاون مع كييف: "ليس من عاداته، إطلاق النار على قدمه من أجل الانتقام من شخص ما. رد فعله، مدروس ومنطقي، ويعتمد على الحجج".

المصدر: تاس

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