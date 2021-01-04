بوتين يوعز بالنظر في موضوع منح شهادات للذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19

قال الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أوعز للحكومة الروسية، بالنظر قبل حلول 20 يناير، في إصدار شهادات لمن تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في إيعاز رئيس الدولة، الذي نشر على موقع الكرملين الرسمي: "إلى حكومة روسيا الاتحادية ... للنظر في إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد باستخدام اللقاحات الروسية، وكذلك بشأن الاعتراف الدولي بهذه الشهادات لكي يتمكن المواطنين من مغادرة الأراضي الروسية إلى الخارج وعودتهم، وعبورهم لحدود الدول الأجنبية".

وتمت الإشارة، إلى ضرورة تقديم تقرير، بحلول 20 يناير 2021. وتم تعيين رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين مسؤولا عن تنفيذ ذلك.

المصدر: نوفوستي