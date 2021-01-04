لأول مرة.. فرقاطة روسية تخطط لإطلاق صلية صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية

قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، إن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، ستقوم قبل نهاية عام 2021، لأول مرة بإطلاق صلية صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، خلال الاختبارات.

وأضاف المصدر: "وفقا لخطة الاختبارات الحكومية لهذه المنظومة الصاروخية، بحلول نهاية عام 2021، سيتم تنفيذ أول إطلاق للعديد من صواريخ تسيركون، من الفرقاطة الأدميرال غورشكوف. وستجري عملية إطلاق الصواريخ من السفينة على دفعات، بين الواحدة والأخرى عدة ثوان".

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وأوضح المصدر، أن إطلاق الصواريخ "يهدف ليس فقط إلى اختبار الصواريخ، بل وللتحقق من قدرات مجمع إدارة وتوجيه التسليح في السفينة، خاصة، عندما تنفذ مهام القيام بضربة صاروخية ضخمة في وقت واحد ضد أهداف بحرية وبرية".

قبل ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن هذه الفرقاطة التابعة لأسطول الشمال الروسي، نفذت في عام 2020، ثلاث عمليات إطلاق لصواريخ "تسيركون: اثنتان على أهداف بحرية، وثالثة على هدف بري. في جميع الحالات، تم إطلاق صاروخ واحد فقط.

المصدر: نوفوستي