قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ستنفذ أكثر من 200 تدريب من مختلف المستويات في 2021

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الصواريخ الاستراتيجية، ستنفذ في العام الحالي أكثر من 200 تمرين وتدريب، من مختلف المستويات.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "ستنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2021، أكثر من 200 تدريب على مستويات مختلفة، بما في ذلك التدريبات التكتيكية والتكتيكية الخاصة، بمشاركة الأفواج والفرق الصاروخية، وستقوم كذلك بتنفيذ تدريبات القيادة والأركان".

وستجري التدريبات في التشكيلات الصاروخية التي تم تسليحها بأحدث أنظمة الصواريخ، وبمشاركة القوات المختلفة من الدوائر العسكرية في مختلف مناطق روسيا.

في العام الماضي، نفذت قوات الصواريخ الاستراتيجية كذلك أكثر من 200 تدريب على مختلف المستويات، تضمنت عمليات مناورات واسعة النطاق على طرق الدوريات القتالية بواسطة أفواج الصواريخ، لأنظمة الصواريخ البرية المتنقلة، شملت مقاطعات مختلفة، من تفير إلى إيركوتسك.

المصدر: تاس